William Saliba en a marre de « finir les saisons sans rien dans les poches »
information fournie par So Foot 15/01/2026 à 18:20

William Saliba en a marre de « finir les saisons sans rien dans les poches »

William Saliba en a marre de « finir les saisons sans rien dans les poches »

Ras la casquette. Après la victoire 3-2 contre Chelsea mercredi soir en League Cup, le défenseur d’Arsenal William Saliba a clairement affiché les ambitions de son équipe : cette saison, les Londoniens veulent enfin gagner des titres. « Aujourd’hui, nous avons quatre compétitions à remporter : la Carabao Cup, la FA Cup, la Ligue des champions et la Premier League , compte le Français au micro de CBS. Nous voulons tout gagner. J’en ai assez de finir les saisons sans rien dans les poches. »

Les échecs du passé comme moteur supplémentaire

Interrogé sur le fait de savoir si cette ambition débordante trouvait sa source dans les désillusions des saisons précédentes, le défenseur a répondu sans détour : « Bien sûr. Ces dernières années, nous avons beaucoup appris, parce que nous sommes passés tout près du but pendant trois saisons consécutives. »

JE pour SOFOOT.com

Sport
