Le bourreau du Real Madrid en Coupe du Roi est un électricien

Qui de mieux qu’un électricien pour faire disjoncter le Real Madrid. Entré en jeu mercredi soir en huitièmes de finale de Coupe du Roi, Jefté Betancor a fait craquer le Real Madrid quasiment à lui tout seul. Un doublé en fin de match – une reprise de volée baroque puis un lob délicieux – pour offrir à Albacete (D2) une victoire dingue (3-2) et gâcher les débuts d’Álvaro Arbeloa sur le banc merengue .

Ce scénario est déjà fou, mais le parcours de l’attaquant de 32 ans l’est encore plus. Cloué au banc, le Canarien était à deux doigts quitter le club en début de semaine. Selon le quotidien espagnol Marca, il devait s’envoler pour Buriram, en Thaïlande , pour signer un contrat plus fructueux. Les billets d’avion étaient réservés mais Betancor a préféré temporiser jusqu’au match contre les Merengues .…

CM pour SOFOOT.com