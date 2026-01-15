Un concert de soutien à Christophe Gleizes le 29 janvier au Bataclan

Nous avons besoin de votre aide pour venir comme pour relayer la soirée FREE GLEIZES, concert de soutien organisé par Reporters Sans Frontières le 29 janvier 2026 au Bataclan.

Christophe Gleizes, journaliste à So Foot et Society, est condamné à 7 ans de prison et emprisonné en Algérie pour avoir exercé son métier. Cette soirée vise à exiger sa libération immédiate et inconditionnelle.…

SF pour SOFOOT.com