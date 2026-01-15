 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deux joueurs de Fenerbahçe condamnés à une peine de prison
information fournie par So Foot 15/01/2026 à 18:06

Deux joueurs de Fenerbahçe condamnés à une peine de prison

Deux joueurs de Fenerbahçe condamnés à une peine de prison

Rien à voir avec les paris cette fois-ci. Ce jeudi, l’AFP rapporte que deux joueurs de Fenerbahçe ont été condamnés à 16 mois de prison avec sursis par un tribunal d’Istanbul. En mai 2024, le défenseur Jayden Oosterwolde et le milieu Mert Hakan Yandas se sont rendus coupables de coups et blessures après avoir agressé le directeur du stade de Galatasaray au terme d’un énième derby houleux entre les deux voisins rivaux. La victime, Ali Çelikkiran, a terminé avec une fracture aux cervicales .

Disputé lors de l’avant-dernière journée de Süperlig, Galatasaray avait été défait sur sa pelouse (0-1), mais finalement sacré champion de Turquie un week-end plus tard. Fenerbahçe n’a pas souhaité commenter la décision de justice. On ne sait donc pas encore si les deux joueurs comptent faire appel.…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un concert de soutien à Christophe Gleizes le 29 janvier au Bataclan
    Un concert de soutien à Christophe Gleizes le 29 janvier au Bataclan
    information fournie par So Foot 15.01.2026 18:18 

    Nous avons besoin de votre aide pour venir comme pour relayer la soirée FREE GLEIZES, concert de soutien organisé par Reporters Sans Frontières le 29 janvier 2026 au Bataclan. Post Instagram Voir sur instagram.com Christophe Gleizes, journaliste à So Foot et Society, ... Lire la suite

  • (FILES) Le Français Yannick Agnel lors d'une compétition à Bellerive-sur-Allier le 3 juillet 2016. La Cour d'appel de Colmar a rejeté jeudi son appel contre un renvoi en procès pour viol sur mineure ( AFP / Thierry Zoccolan )
    Procès en vue pour l'ancien nageur Yannick Agnel, accusé de viol sur mineure
    information fournie par AFP 15.01.2026 17:41 

    L'ancien champion olympique de natation Yannick Agnel sera bien jugé devant la cour criminelle du Haut-Rhin pour viol sur la fille de son entraîneur, âgée de 13 ans au moment des faits présumés, suite au rejet jeudi de son appel. En mai, un juge d'instruction de ... Lire la suite

  • Le bourreau du Real Madrid en Coupe du Roi est un électricien
    Le bourreau du Real Madrid en Coupe du Roi est un électricien
    information fournie par So Foot 15.01.2026 17:39 

    Qui de mieux qu’un électricien pour faire disjoncter le Real Madrid. Entré en jeu mercredi soir en huitièmes de finale de Coupe du Roi, Jefté Betancor a fait craquer le Real Madrid quasiment à lui tout seul. Un doublé en fin de match – une reprise de volée baroque ... Lire la suite

  • La Liga condamne les chants racistes destinés à Vinícius à Albacete
    La Liga condamne les chants racistes destinés à Vinícius à Albacete
    information fournie par So Foot 15.01.2026 17:30 

    Il n’y a pas qu’Arbeloa qui a passé une soirée difficile à Albacete. Si le Real Madrid s’est fait éliminer de Coupe du Roi en huitièmes de finale par le pensionnaire de D2 espagnole (3-2), d’autres faits ont terni la soirée des Madrilènes, et plus particulièrement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank