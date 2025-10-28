Willem Geubbels, repris de justesse

Crack absolu de l'OL, qui devait tout casser très vite, Willem Geubbels a dû s'exiler pour se reconstruire. Depuis l'été dernier, il est parvenu à retrouver l'élite française, au Paris FC, avec la carapace renforcée et l'espoir que les étoiles qu'il rêvait de toucher à 16 ans sont désormais à portée de main.

Il est une leçon pour tout le monde du football. Journalistes, supporters, observateurs, agents, dirigeants, entraîneurs, joueurs et leurs proches… L’exemple d’un gosse performant en équipe de France de jeunes, qui enfile des buts à une vitesse, il est vrai, très accélérée, avec des prédispositions qui interpellent légitimement. Mais un gosse qu’on a trop vite lancé dans l’infernale machine à laver du football.

Nous sommes en mai 2017. L’équipe de France U16 va disputer un match amical à Berlin. Dans le onze de départ : William Saliba, Lucas Da Cunha (aujourd’hui à Côme), Logan Costa (ex-Toulouse, qui appartient à Villarreal), mais aussi Willem Geubbels, 15 ans, qui sort de l’Euro avec l’équipe de France… U17. 16 e , 31 e et 64 e : en moins de cinquante minutes, Geubbels détruit la défense allemande (5-2). Jamais, peut-être, une performance pour un simple match des jeunes bleuets U16 n’avait autant fait parler.…

Tous propos recueillis par TC.

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com