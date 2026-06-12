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Will Still fait son retour en Ligue 1
information fournie par So Foot 12/06/2026 à 14:27

Will Still fait son retour en Ligue 1

Will Still fait son retour en Ligue 1

Auxerre roule en 4L. Sans entraîneur depuis le limogeage de Christophe Pélissier malgré un second maintien de suite acquis en Ligue 1, l’AJ Auxerre tient son nouveau technicien. Le club bourguignon a officialisé l’arrivée de Will Still ce vendredi midi.

Will Still aime la Ligue 1

Le technicien belge a paraphé un bail de deux ans avec l’AJA, soit jusqu’en juin 2028, avec une année en option. « Au nom de l’ensemble de l’AJ Auxerre, je souhaite la bienvenue à Will Still, ainsi qu’une pleine réussite dans le projet du club. Toutes les forces de l’AJA seront unies avec lui afin qu’il réussisse sa mission et poursuive la progression sportive du club » , s’est réjoui Baptiste Malherbe, président délégué du club.…

VM pour SOFOOT.com

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