Will Still en veut à la goal-line technology

Entré ? Pas entré ? Le duel de mal classés entre Auxerre et Le Mans a donné lieu à une polémique. Au retour des vestiaires, la montre de M. Delajod a vibré malgré des images peu évidentes . La tête de Lucas Buades déviée par Danny Namaso a-t-elle franchi la ligne sous le corps de Paul Nardi ? Non, selon Will Still. « Ce qu’on voit sur le ralenti 3D de la goal-line technology, c’est le gant de Paul. Si vous voyez l’image de derrière le but, sachez que c’est impossible que le ballon soit entré dans le but » , a assuré l’entraîneur icaunais au micro de L1+.

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TB pour SOFOOT.com