Will Still détaille les raisons de son départ de Lens

Le sens des priorités

Invité du Canal Football Club , Will Still a expliqué sans détour les vraies raisons de son départ du RC Lens en fin de saison dernière. « C’était purement personnel » , insiste-t-il. Pendant que le club avançait, sa vie privée se fissurait : en septembre, son épouse est touchée par un cancer de la thyroïde ; en février, une encéphalite la plonge dix jours dans le coma. Still gère l’équipe mais doit s’absenter ponctuellement, jusqu’à admettre qu’il était arrivé « à un terme » où il devait avant tout rentrer auprès des siens.…

MH pour SOFOOT.com