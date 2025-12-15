André-Pierre Gignac et les Tigres laissent échapper un titre
Toluca a remporté l’Apertura 2025 , le tournoi d’ouverture qui lance la saison 2025-2026 de Liga MX, un championnat mexicain découpé en deux tournois, chacun avec son titre. Avec un score cumulé de 2-2 sur les deux manches, les Diablos Rojos ont fait la différence aux tirs au but (9-8) face aux Tigres de Gignac , dans un Nemesio Díez incandescent.…
