Wilfried Nancy perd sa première finale avec le Celtic
information fournie par So Foot 15/12/2025 à 10:09

Il faut se laver les mirettes.

Débarqué sur le banc du Celtic en début du mois après le mandat de Brendan Rodgers et l’interim de Martin O’Neill, Wilfried Nancy a connu une défaite en finale de la Coupe de la ligue. Glasgow s’est incliné contre St. Mirren (1-3) . Il s’agit de la troisième défaite d’affilée du Celtic. St. Mirren, neuvième du championnat et club créé en… 1877, remporte son premier trophée depuis 2013.

