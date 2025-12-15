Wilfried Nancy perd sa première finale avec le Celtic
Il faut se laver les mirettes.
Débarqué sur le banc du Celtic en début du mois après le mandat de Brendan Rodgers et l’interim de Martin O’Neill, Wilfried Nancy a connu une défaite en finale de la Coupe de la ligue. Glasgow s’est incliné contre St. Mirren (1-3) . Il s’agit de la troisième défaite d’affilée du Celtic. St. Mirren, neuvième du championnat et club créé en… 1877, remporte son premier trophée depuis 2013. …
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer