Wilfried Zaha remonté contre Jean-Philippe Mateta
La vengeance est un plat qui se mange chez les Mateta.
Convoqué pour la première fois avec l’équipe de France lors de la trêve internationale, Jean-Philippe Mateta (28 ans) a longtemps attendu cet appel. Le 9 octobre dernier, l’attaquant de Crystal Palace s’est confié au journal L’Equipe , où il a révélé que ses coéquipiers de Palace ne croyaient pas qu’il atteindrait la sélection : « Au début, quand je ne jouais pas, je parlais dans le vestiaire de l’équipe de France, et j’avais des coéquipiers comme Wilfried Zaha qui rigolaient. Ils me disaient que j’étais fou de penser à la sélection. » …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
