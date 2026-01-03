 Aller au contenu principal
Wilfried Nancy perd son premier Old Firm
information fournie par So Foot 03/01/2026 à 16:24

Wilfried Nancy perd son premier Old Firm

Wilfried Nancy perd son premier Old Firm

Glasgow, ton univers impitoyable.

Toujours dans le dur avec le Celtic, Wilfried Nancy a subi sa sixième défaite en huit matchs depuis son arrivée en Ecosse. Et celle-ci est d’autant plus douloureuse qu’elle est intervenue lors du Old Firm ce samedi (1-3). Yang Hyun-jun avait pourtant ouvert le score pour les Bhoys (19 e ), mais les Rangers ont tout renversé en deuxième période grâce à Youssef Chermiti (50 e , 59 e ) et Mikey Moore (71 e ).…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
