Arsenal ferait-il un moche champion ?
information fournie par So Foot 06/02/2026 à 22:48

Après la défaite d’Arsenal contre Manchester United, Scholes a détruit les Gunners et leur style de jeu dans son podcast The Good, The Bad and The Football . Mikel Arteta en rigole presque, mais estime lui que son équipe est la plus excitante d’Europe. Moche ou pas, il est surtout temps de remplir l’armoire dans le nord de Londres.

Ce jour-là, il caille dans le nord de Londres. La température en cette fin janvier n’y est pour rien, car celui qui fait remettre les moufles aux supporters d’Arsenal, c’est Matheus Cunha. D’une frappe surpuissante de l’extérieur de la surface à la 87 e minute, le Brésilien permet à Manchester United de mener au score. 2-3, coup de sifflet final, les supporters des Red Devils jubilent. Arsenal reste en tête du classement, mais cette victoire fait un bien fou aux Mancuniens au cœur d’une nouvelle saison compliquée. Une belle soirée et une opportunité pour les supporters de taquiner les perdants sur les réseaux dans leurs trains ou bus retours vers le nord de l’Angleterre.

Et s’il y en a un qui se marre, c’est Paul Scholes, légende de Manchester United dans les années 2000 et aujourd’hui podcasteur. Le lendemain de cette victoire, dans son podcast The Good, The Bad & The Football , Scholes se permet d’en rajouter une couche. « Si Arsenal remporte le championnat, cela pourrait être la pire équipe qui gagne la Premier League », grogne-t-il. Arsenal ne serait pas offensif. « Si vous envisagez de composer l’équipe de la saison et de choisir les quatre attaquants, aucun joueur d’Arsenal n’y figurera . […] Le seul qui pourrait éventuellement y figurer est Saka, mais je ne pense pas qu’il ait été brillant, il n’a pas marqué beaucoup de buts ni fait beaucoup de passes décisives cette année. Les autres… »

Par Ethan Ameloot pour SOFOOT.com

