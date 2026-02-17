Les Bleues avec une petite nouvelle et sans deux absentes

Excellente nouvelle pour les Bleues. Après avoir remporté la petite finale de la Ligue des nations contre la Suède (2-1 et 2-2) en décembre dernier, les Françaises se lancent dans les qualifications pour la Coupe du monde 2027 au Brésil.

Elles affronteront l’Irlande, la Pologne et les Pays-Bas . Premières échéances ce 3 mars à Dublin puis le 7 à Dijon. Nouvelle compétition, nouvelle joueuse, le sélectionneur Laurent Bonadei convoque pour la première fois la milieu du Paris Saint-Germain de 18 ans Anaïs Ebayilin .…

EA pour SOFOOT.com