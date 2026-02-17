 Aller au contenu principal
Les Bleues avec une petite nouvelle et sans deux absentes
information fournie par So Foot 17/02/2026 à 15:01

Les Bleues avec une petite nouvelle et sans deux absentes

Les Bleues avec une petite nouvelle et sans deux absentes

Excellente nouvelle pour les Bleues. Après avoir remporté la petite finale de la Ligue des nations contre la Suède (2-1 et 2-2) en décembre dernier, les Françaises se lancent dans les qualifications pour la Coupe du monde 2027 au Brésil.

Elles affronteront l’Irlande, la Pologne et les Pays-Bas . Premières échéances ce 3 mars à Dublin puis le 7 à Dijon. Nouvelle compétition, nouvelle joueuse, le sélectionneur Laurent Bonadei convoque pour la première fois la milieu du Paris Saint-Germain de 18 ans Anaïs Ebayilin .…

EA pour SOFOOT.com

