Wesley Sneijder sait déjà à « 100 % » qui sera le Ballon d'or 2026

Le mec qui a déjà fait sa liste au Père Noël pour le Noël suivant.

Un mois et demi à peine après la remise du Ballon d’or 2025, les spéculations pour celui de 2026 vont bon train. Chacun y va de son prono, et notamment le candidat malheureux de 2010, Wesley Sneijder .…

VM pour SOFOOT.com