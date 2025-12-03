Textor est toujours là

Poussé vers la sortie dans l’été après la rétrogradation administrative de l’OL, John Textor cause encore du tort au club français. À quelques jours d’un nouveau passage devant la DNCG, l’ancien président continue de traîner dans plusieurs affaires louches, entre le Brésil, l’Angleterre et Lyon. Un vrai multipropriétaire de casseroles.

Le 15 janvier dernier, ​​Je suis toujours là , film de Walter Salles, sortait dans les salles françaises et s’apprêtait à toucher de nombreux spectateurs en revenant sur les années de dictature militaire brésilienne. Ce jour-là, les supporters de l’OL avaient également le cœur en miettes, puisque les Gones étaient mis au tapis par Bourgoin-Jallieu en Coupe de France. Si ce match scellait quasiment l’avenir de Pierre Sage (il sera licencié deux semaines plus tard), il interrogeait toujours plus sur la gestion du club, dirigé par un John Textor qui n’attendait qu’un faux pas du Français pour se jeter sur Paulo Fonseca. Depuis, le Portugais a passé neuf mois en tribune pour un coup de sang, l’OL a été rétrogradé en Ligue 2, puis sauvé et Textor a été écarté. Côté terrain, Pierre Sage roule sur la Ligue 1 avec Lens pendant que les Rhodaniens sauvent les meubles au forceps, tandis qu’en coulisses, l’ombre de l’homme d’affaires américain est, elle, toujours présente et reste bien embarrassante.

Dettes abyssales

Cette année particulièrement mouvementée va se conclure, jeudi 11 décembre, par un nouveau passage devant la DNCG. Si Michele Kang semble plus fiable que celui qui s’affichait avec un chapeau de cow-boy sur la pelouse du Groupama Stadium ou qui s’enfilait une bière devant le parcage lyonnais, les doutes sont permis avant cette nouvelle audition. Après un été passé à brader tout l’effectif, L’Équipe a récemment révélé que les pertes du groupe Eagle sur la saison 2024-2025 s’élevaient à 201,2 millions d’euros ! La masse salariale et les investissements ont été revus à la baisse par la nouvelle présidente, sans doute forcée par l’encadrement strict de la DNCG, mais le rendez-vous face au gendarme financier sera un moment clé de la vie du club. La galère continuera-t-elle ou est-elle déjà dans le rétroviseur ?…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com