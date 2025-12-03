 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Textor est toujours là
information fournie par So Foot 03/12/2025 à 12:29

Textor est toujours là

Textor est toujours là

Poussé vers la sortie dans l’été après la rétrogradation administrative de l’OL, John Textor cause encore du tort au club français. À quelques jours d’un nouveau passage devant la DNCG, l’ancien président continue de traîner dans plusieurs affaires louches, entre le Brésil, l’Angleterre et Lyon. Un vrai multipropriétaire de casseroles.

Le 15 janvier dernier, ​​Je suis toujours là , film de Walter Salles, sortait dans les salles françaises et s’apprêtait à toucher de nombreux spectateurs en revenant sur les années de dictature militaire brésilienne. Ce jour-là, les supporters de l’OL avaient également le cœur en miettes, puisque les Gones étaient mis au tapis par Bourgoin-Jallieu en Coupe de France. Si ce match scellait quasiment l’avenir de Pierre Sage (il sera licencié deux semaines plus tard), il interrogeait toujours plus sur la gestion du club, dirigé par un John Textor qui n’attendait qu’un faux pas du Français pour se jeter sur Paulo Fonseca. Depuis, le Portugais a passé neuf mois en tribune pour un coup de sang, l’OL a été rétrogradé en Ligue 2, puis sauvé et Textor a été écarté. Côté terrain, Pierre Sage roule sur la Ligue 1 avec Lens pendant que les Rhodaniens sauvent les meubles au forceps, tandis qu’en coulisses, l’ombre de l’homme d’affaires américain est, elle, toujours présente et reste bien embarrassante.

Dettes abyssales

Cette année particulièrement mouvementée va se conclure, jeudi 11 décembre, par un nouveau passage devant la DNCG. Si Michele Kang semble plus fiable que celui qui s’affichait avec un chapeau de cow-boy sur la pelouse du Groupama Stadium ou qui s’enfilait une bière devant le parcage lyonnais, les doutes sont permis avant cette nouvelle audition. Après un été passé à brader tout l’effectif, L’Équipe a récemment révélé que les pertes du groupe Eagle sur la saison 2024-2025 s’élevaient à 201,2 millions d’euros ! La masse salariale et les investissements ont été revus à la baisse par la nouvelle présidente, sans doute forcée par l’encadrement strict de la DNCG, mais le rendez-vous face au gendarme financier sera un moment clé de la vie du club. La galère continuera-t-elle ou est-elle déjà dans le rétroviseur ?…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Best of des buts amateurs du week-end !
    Best of des buts amateurs du week-end !
    information fournie par So Foot 03.12.2025 14:14 

    Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain. 1/ Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 vs AS Saint-Étienne … MH pour SOFOOT.com ... Lire la suite

  • Le maire de Nice Christian Estrosi soutient les supporters dans la crise que traverse le club
    Le maire de Nice Christian Estrosi soutient les supporters dans la crise que traverse le club
    information fournie par So Foot 03.12.2025 14:02 

    Ses émeutiers préférés. À chaque jour suffit sa peine. Pris à partie par leurs ultras dimanche soir après la défaite à Lorient, deux joueurs de l’OGC Nice ont porté plainte contre X en raison de violences supposées. Et alors que les forces de police n’ont pas confirmé ... Lire la suite

  • Et si Pep Guardiola avait perdu le contrôle ?
    Et si Pep Guardiola avait perdu le contrôle ?
    information fournie par So Foot 03.12.2025 13:18 

    Encore victorieux in extremis mardi soir face à Fulham (5-4), Pep Guardiola montre cette saison une image nouvelle : celle d’un entraîneur qui a réellement perdu le contrôle. Pas seulement celui d’un match, mais celui d’une philosophie désormais désorganisée. Un ... Lire la suite

  • Strasbourg suspend Emmanuel Emegha
    Strasbourg suspend Emmanuel Emegha
    information fournie par So Foot 03.12.2025 12:48 

    Pour qu’il aille à Chelsea plut tôt ? Coup de tonnerre au RCSA . Revenu sur les terrain depuis quelques semaines, Emmanuel Emegha ne sera pas de la partie pour le déplacement à Toulouse ce week-end . Dans un communiqué, Strasbourg a annoncé avoir « décidé de suspendre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank