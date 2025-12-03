Les supporters de Dortmund ont rédigé une lettre de protestation XXL
La Deutsche Qualität , épisode 59320.
Dortmund a beau avoir été sorti dès les huitièmes de finale de Coupe d’Allemagne par le Bayer Leverkusen ce mardi soir (0-1), l’essentiel était sans doute ailleurs pour les supporters du Borussia. Avant la rencontre, ces derniers ont brandi un tifo en forme d’immense lettre adressée au ministre de l’Intérieur du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, dont fait partie Dortmund.…
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer