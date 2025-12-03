Strasbourg suspend Emmanuel Emegha
Pour qu’il aille à Chelsea plut tôt ?
Coup de tonnerre au RCSA . Revenu sur les terrain depuis quelques semaines, Emmanuel Emegha ne sera pas de la partie pour le déplacement à Toulouse ce week-end . Dans un communiqué, Strasbourg a annoncé avoir « décidé de suspendre Emmanuel Emegha pour la prochaine rencontre de Ligue 1. » Le club évoque un « non-respect récent par le joueur des valeurs, des attentes et des règles du club. » …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer