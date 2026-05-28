Wesley Sneijder prend sa revanche sur Iker Casillas grâce à la série Mobland et Tom Hardy

Wesley Sneijder prend sa revanche sur Iker Casillas grâce à la série Mobland et Tom Hardy

Il n’y a qu’un pas entre le podium du Ballon d’or et Hollywood. L’ancien meneur de jeu de l’Inter, Wesley Sneijder, fait une petite apparition dans un spot promotionnel de la série britannique Mobland , diffusée sur SkyShowtime et sur Canal+ en France.

Dans cet extrait d’un peu plus de 2 minutes, le numéro 10 apparaît cagoulé, puis amoché et ligoté. Il partage l’écran avec l’acteur britannique Tom Hardy dans une scène qui ne devrait pas apparaître dans la saison 2 du show , prévue prochainement. Le foot n’est en tout cas jamais loin de Sneijder.…

TC pour SOFOOT.com