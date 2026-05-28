Un ancien de l'OM sacré meilleur joueur de Ligue Conférence

Pas de mauvais joueurs, que des mauvais contextes ? Le cas Ismaïla Sarr plaide en tout cas pour cette thèse. Fantôme à l’OM, l’ailier sénégalais a crevé l’écran cette saison avec Crystal Palace en Ligue Conférence, pour offrir le premier titre européen aux Eagles . Auteur de neuf buts en treize matchs , il a été logiquement sacré meilleur joueur de la compétition.

A campaign for the record books for Ismaïla Sarr 🙌#UECL pic.twitter.com/xCxcbNAug3…

EM pour SOFOOT.com