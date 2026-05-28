Un ancien de l'OM sacré meilleur joueur de Ligue Conférence
Pas de mauvais joueurs, que des mauvais contextes ? Le cas Ismaïla Sarr plaide en tout cas pour cette thèse. Fantôme à l’OM, l’ailier sénégalais a crevé l’écran cette saison avec Crystal Palace en Ligue Conférence, pour offrir le premier titre européen aux Eagles . Auteur de neuf buts en treize matchs , il a été logiquement sacré meilleur joueur de la compétition.
A campaign for the record books for Ismaïla Sarr 🙌#UECL pic.twitter.com/xCxcbNAug3…
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer