Le Stade rennais officialise déjà sa première recrue

Pourquoi attendre le mois de juin quand le mercato peut commencer au mois de mai ? Dès ce jeudi, le Stade rennais a officialisé sa première recrue estivale printanière. C’était un secret de polichinelle depuis quelques jours : Adrien Thomasson sera un joueur du club breton la saison prochaine.

Il était en fin de contrat à Lens

Le capitaine du RC Lens, qui a soulevé la Coupe de France le week-end dernier et qui avait fait ses adieux aux Sang et Or sur les réseaux sociaux, arrive libre à Rennes, où il a signé un contrat de trois ans. Il disputera la Ligue Europa plutôt que la Ligue des champions, avec un salaire plus important en Bretagne que dans le Nord.…

CG pour SOFOOT.com