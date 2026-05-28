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Un club de Serie A dit ciao à son entraîneur
information fournie par So Foot 28/05/2026 à 18:12

Un club de Serie A dit ciao à son entraîneur

Un club de Serie A dit ciao à son entraîneur

Bologna non parla più Italiano . Au sortir d’une saison globalement irrégulière avec 18 revers toutes compétitions, dont 14 dans la seule Serie A malgré la 8 e position au classement (à seulement 3 points de l’Europe), les dirigeants de Bologne ont décidé d’entamer un nouveau cycle.

Le club d’Émilie-Romagne a officialisé le départ de son coach Vincenzo Italiano ce jeudi après-midi par le biais d’un communiqué : « Le Bologna FC 1909 annonce qu’un accord mutuel a été conclu avec Vincenzo Italiano pour mettre fin à son contrat (…) Le club tient à remercier Vincenzo pour la passion et le dévouement qui ont mené à bien son travail au cours de ces années, et qui resteront dans l’histoire du club. »

VM pour SOFOOT.com

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