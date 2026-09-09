Wesley Sneijder met une partie de sa carrière en vente
En voilà un qui veut payer son loyer. Wesley Sneijder a décidé de mettre en vente sur la plateforme MatchWornShirt différents trophées et maillots glanés tout au long de sa carrière .
La collection comporte une belle bagatelle d’objets, composée, entre autres, par le Ballon d’argent reçu par le joueur néerlandais lors de la Coupe du monde 2010, sa médaille de bronze remportée après la troisième place des Pays-Bas à l’édition 2014 et des maillots en pagaille.…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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