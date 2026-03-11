 Aller au contenu principal
Wesley Fofana : « Paris est une grande équipe »
information fournie par So Foot 11/03/2026 à 23:33

Wesley Fofana : « Paris est une grande équipe »

Wesley Fofana : « Paris est une grande équipe »

L’heure des lamentations. Concassé par le PSG en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions (5-2), le défenseur de Chelsea Wesley Fofana n’a pas mâché ses mots au micro de Canal+ après la rencontre : « À ce niveau-là, on n’a pas le droit de faire ce genre d’erreurs , a pesté le défenseur central, formé à Saint-Étienne. On fait des erreurs grossières. On va presser à la fin, on prend le 5ᵉ. On a fait trop d’erreurs et ils nous ont sanctionnés. Paris est une grande équipe. »

« On n’a rien à perdre »

Malgré ce lourd revers, l’international français croit toujours que Chelsea peut se qualifier pour les quarts de finale : « On ne se cache pas, on prend beaucoup de risques sur les sorties de balles. On est tous d’accord pour jouer comme ça. Ce n’est pas plié, on a trois buts à marquer chez nous. On n’a rien à perdre. »

TM pour SOFOOT.com

  • Kvaratskhelia : « On a montré qu'on était capable de tout »
    Kvaratskhelia : « On a montré qu'on était capable de tout »
    information fournie par So Foot 11.03.2026 23:48 

    Létal. Auteur d’une entrée fantastique et d’un doublé lors de la large victoire du Paris-SG (5-2) sur Chelsea ce mercredi , Khvicha Kvaratskhelia, logiquement élu homme du match, avait forcément le sourire après cette prestation aboutie en huitième de finale aller ... Lire la suite

  • Bradley Barcola : « Ce but me fait du bien »
    Bradley Barcola : « Ce but me fait du bien »
    information fournie par So Foot 11.03.2026 23:20 

    Libéré, délivré. Auteur du premier but parisien lors de la large victoire face à Chelsea (5-2) en huitièmes de finale de la Ligue des champions ce mercredi soir, Bradley Barcola, qui n’avait pas marqué en C1 depuis plus d’un an , s’est exprimé au micro de Canal+ ... Lire la suite

  • La surprise Bodø/Glimt ne fait qu'une bouchée du Sporting Portugal
    La surprise Bodø/Glimt ne fait qu'une bouchée du Sporting Portugal
    information fournie par So Foot 11.03.2026 23:11 

    Bodø/Glimt 3-0 Sporting Portugal Buts : Fet (SP, 32 e ), Blomberg (45 e +1) et Hogh (71 e ) pour Bodø Plus d’infos à venir sur sofoot.com… … TJ pour SOFOOT.com

  • Le Real Madrid et un immense Valverde écrasent Manchester City
    Le Real Madrid et un immense Valverde écrasent Manchester City
    information fournie par So Foot 11.03.2026 23:10 

    Grâce au triplé d'un monstrueux Federico Valverde, le Real Madrid a pris une sérieuse option sur les quarts de Ligue des champions en surclassant Manchester City à domicile (3-0). Condamnés à la remontada, les Cityzens devront montrer une autre version d'eux-mêmes ... Lire la suite

