Wesley Fofana : « Paris est une grande équipe »

L’heure des lamentations. Concassé par le PSG en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions (5-2), le défenseur de Chelsea Wesley Fofana n’a pas mâché ses mots au micro de Canal+ après la rencontre : « À ce niveau-là, on n’a pas le droit de faire ce genre d’erreurs , a pesté le défenseur central, formé à Saint-Étienne. On fait des erreurs grossières. On va presser à la fin, on prend le 5ᵉ. On a fait trop d’erreurs et ils nous ont sanctionnés. Paris est une grande équipe. »

« On n’a rien à perdre »

Malgré ce lourd revers, l’international français croit toujours que Chelsea peut se qualifier pour les quarts de finale : « On ne se cache pas, on prend beaucoup de risques sur les sorties de balles. On est tous d’accord pour jouer comme ça. Ce n’est pas plié, on a trois buts à marquer chez nous. On n’a rien à perdre. » …

TM pour SOFOOT.com