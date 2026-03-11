Bradley Barcola : « Ce but me fait du bien »

Libéré, délivré. Auteur du premier but parisien lors de la large victoire face à Chelsea (5-2) en huitièmes de finale de la Ligue des champions ce mercredi soir, Bradley Barcola, qui n’avait pas marqué en C1 depuis plus d’un an , s’est exprimé au micro de Canal+ après la rencontre. « On avait bien préparé ce match, on savait qu’il fallait mettre de l’intensité dès le début de la rencontre, a pointé le numéro 29. On a pris des buts, il y a quelques erreurs à corriger mais dans l’ensemble c’était très bien. »

BRADLEY BARCOLA LANCE MAGNIFIQUEMENT LE PSG APRÈS 10 MINUTES ! 🔥 Les Parisiens prennent les devants face à Chelsea, et c'est à vivre sur CANAL+ 🥵#PSGCFC | #UCL pic.twitter.com/koPvxDSnH7…

TM pour SOFOOT.com