Le Real Madrid et un immense Valverde écrasent Manchester City
information fournie par So Foot 11/03/2026 à 23:10

Le Real Madrid et un immense Valverde écrasent Manchester City

Le Real Madrid et un immense Valverde écrasent Manchester City

Grâce au triplé d'un monstrueux Federico Valverde, le Real Madrid a pris une sérieuse option sur les quarts de Ligue des champions en surclassant Manchester City à domicile (3-0). Condamnés à la remontada, les Cityzens devront montrer une autre version d'eux-mêmes au match retour pour espérer quelque chose.

Real Madrid 3-0 Manchester City

Buts : Valverde (20 e , 27 e et 42 e ) pour les Merengues

Preuve qu’il est un grand club, le Real Madrid a rassuré ce mercredi soir bon nombre de ses admirateurs. Irrégulier en Liga et au cœur d’une saison plutôt compliquée à deux entraîneurs (où celui qui est en poste n’échappe pas aux critiques), Le Real a surtout rappelé qu’il savait se transcender dans les très grosses affiches. Et en particulier quand il croise la route du Manchester City de Pep Guardiola, qui a une fois de plus perdu une bataille tactique dans l’immensité du Bernabéu. Ou plutôt à cause de l’immensité d’un leader madrilène nommé Federico Valverde. Auteur d’un triplé en 22 minutes, le capitaine de la Maison blanche a littéralement porté les siens face à une équipe mancunienne sans répondant (3-0) , et placé le Real Madrid en ballotage très favorable avant le match retour à l’Etihad Stadium mardi prochain. De quoi même faire oublier l’absence d’un Kylian Mbappé, toujours blessé, dont l’omnipotence offensive met parfois dans l’ombre le talent de ses coéquipiers.…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

Sport
