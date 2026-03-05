Wesley Fofana n'a « rien du tout wesh »

Quand les réseaux sociaux mettent de bonne humeur. Malo Gusto et Wesley Fofana ont tous les deux été remplacés ce mercredi soir dans le dernier quart d’heure lors de la victoire 4-1 de Chelsea contre Aston Villa.

Comptez sur Fofana contre le PSG

Après avoir vu des rumeurs de blessures fleurir, les deux joueurs ont tenu à rassurer tout le monde. Le premier n’a pas parlé d’un pépin dans son post Instagram, quand le second s’est amusé à répondre aux inquiétudes sur X.…

JE pour SOFOOT.com