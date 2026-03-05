 Aller au contenu principal
La folle série d'invincibilité de Kjetil Haug en Coupe de France
information fournie par So Foot 05/03/2026 à 14:34

Chacun son porte-bonheur. Le Toulouse FC a trouvé le sien en la personne de Kjetil Haug, l’un des trois Norvégiens de l’effectif occitan avec Aron Dønnum et Warren Kamanzi. Si les Violets sont allés chercher la qualif’ face à l’OM (2-2, 3 TAB 4), c’est grâce en partie à une bonne omelette cuisinée par la doublure de Guillaume Restes. Y allant de sa parade ou sauvé par ses montants, l’ancien de Bodø/Glimt a vu la magie nordique opérer pendant la séance de tirs au but devant Leonardo Balerdi.

« On analyse toujours, on essaie de voir les différentes tendances, mais à la fin, c’est toujours une sensation, raconte le Viking du soir au micro de Bein Sports. Il faut rentrer dans la tête des joueurs et avoir confiance en soi et c’est ce que j’ai fait ce soir. »

SW pour SOFOOT.com

