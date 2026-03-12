 Aller au contenu principal
Pedro Neto offre des excuses et un cadeau au ramasseur de balles
information fournie par So Foot 12/03/2026 à 12:14

Excuses acceptées. Le mauvais geste de Pedro Neto sur un ramasseur de balle en fin de match, ce mercredi soir, a légèrement tendu les deux camps, avant que le PSG ne plante le cinquième pour enfoncer Chelsea. Frustré et impatient, le Portugais n’a pas apprécié de voir le jeune en chasuble prendre son temps pour rendre le ballon sur une touche et l’a bousculé dans les panneaux publicitaires.

«  Je lui ai donné mon maillot »

S’il n’a même pas écopé d’un carton jaune (qui l’aurait suspendu pour le retour), Neto a fait son mea culpa après la rencontre : « Je veux m’excuser auprès du ramasseur de balles, je lui ai déjà parlé. On perdait à ce moment-là, avec les émotions en cours de match, je voulais prendre la balle, la récupérer rapidement, et je l’ai un peu poussé… Je ne suis pas comme ça. Je me suis excusé, je lui ai donné mon maillot. Ça ne doit pas arriver donc je suis vraiment désolé et je tenais à le dire. »

AR pour SOFOOT.com

Sport
