Federico Valverde, le bonheur en triple

Auteur d’un triplé contre Manchester City, Federico Valverde s’est certainement offert le match d’une vie. La juste récompense pour l’un des cadres du Real Madrid, qui a longtemps connu une période de disette.

Le poste de relayeur est de loin le plus gros fourre-tout du football moderne. Coincé entre le 6 et le 10, le 8 dépanne comme il peut, là où il peut. Jusqu’à parfois devenir latéral. C’est le cas de Warren Zaïre-Emery ou João Neves au PSG, d’Eduardo Camavinga et Federico Valverde au Real Madrid, aussi.

C’est justement depuis l’aile que l’Uruguayen a illuminé la victoire madrilène ce mercredi contre Manchester City (3-0), en inscrivant un triplé. Deux pions du droit, un du gauche, dont ce magnifique enchaînement sombrero-volée sous le nez de Marc Guéhi. De quoi graver un peu plus son patronyme dans la légende madrilène, dont il est l’un des garants depuis près de dix ans. Pour Valverde, ce triplé est surtout synonyme de renaissance, après une année compliquée.…

Propos de Celso Borges et Carlo Ancelotti tirés du SoFoot n°219.

AB pour SOFOOT.com