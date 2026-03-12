Memphis Depay est à fond derrière Jean-Michel Aulas pour les élections municipales

Chez les anciens Gones, on n’oublie jamais le patron. Jean-Michel Aulas est en campagne pour les élections municipales , on l’a bien compris. Président de l’Olympique lyonnais de 1987 à 2023 , celui qui se targue de n’avoir aucune étiquette politique a reçu le soutien du mieux tatoué des footeux : Memphis Depay .

Une story pleine de miel

Ce mercredi soir, l’ancienne star des Gones (2017-2021) a lâché une petite story Instagram sur laquelle on peut lire sous une photo des deux hommes : « Jean Michel Aulas, vous représentez tant pour moi ! J’ai toujours été admiratif de votre façon d’assumer vos responsabilités en tant que président d’un grand club, de votre charisme et de votre manière de diriger avec courage. Maintenant, les élections arrivent vite. À l’approche d’une nouvelle année, je vous souhaite le meilleur dans l’accomplissement de tous vos objectifs, parce que vous le méritez. Je vous embrasse, mon ami. » …

SW pour SOFOOT.com