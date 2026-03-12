 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Memphis Depay est à fond derrière Jean-Michel Aulas pour les élections municipales
information fournie par So Foot 12/03/2026 à 12:31

Memphis Depay est à fond derrière Jean-Michel Aulas pour les élections municipales

Memphis Depay est à fond derrière Jean-Michel Aulas pour les élections municipales

Chez les anciens Gones, on n’oublie jamais le patron. Jean-Michel Aulas est en campagne pour les élections municipales , on l’a bien compris. Président de l’Olympique lyonnais de 1987 à 2023 , celui qui se targue de n’avoir aucune étiquette politique a reçu le soutien du mieux tatoué des footeux : Memphis Depay .

Une story pleine de miel

Ce mercredi soir, l’ancienne star des Gones (2017-2021) a lâché une petite story Instagram sur laquelle on peut lire sous une photo des deux hommes : « Jean Michel Aulas, vous représentez tant pour moi ! J’ai toujours été admiratif de votre façon d’assumer vos responsabilités en tant que président d’un grand club, de votre charisme et de votre manière de diriger avec courage. Maintenant, les élections arrivent vite. À l’approche d’une nouvelle année, je vous souhaite le meilleur dans l’accomplissement de tous vos objectifs, parce que vous le méritez. Je vous embrasse, mon ami.  »

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Municipales 2026
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Federico Valverde, le bonheur en triple
    Federico Valverde, le bonheur en triple
    information fournie par So Foot 12.03.2026 12:27 

    Auteur d’un triplé contre Manchester City, Federico Valverde s’est certainement offert le match d’une vie. La juste récompense pour l’un des cadres du Real Madrid, qui a longtemps connu une période de disette. Le poste de relayeur est de loin le plus gros fourre-tout ... Lire la suite

  • Pedro Neto offre des excuses et un cadeau au ramasseur de balles
    Pedro Neto offre des excuses et un cadeau au ramasseur de balles
    information fournie par So Foot 12.03.2026 12:14 

    Excuses acceptées. Le mauvais geste de Pedro Neto sur un ramasseur de balle en fin de match, ce mercredi soir, a légèrement tendu les deux camps, avant que le PSG ne plante le cinquième pour enfoncer Chelsea. Frustré et impatient, le Portugais n’a pas apprécié ... Lire la suite

  • Coupe du monde - Qualifications asiatiques - Groupe A - Iran contre Corée du Nord
    Football-La menace de retrait de l'Iran de la Coupe du monde laisse la FIFA dans l'incertitude
    information fournie par Reuters 12.03.2026 12:07 

    par Michael Church La déclaration mercredi du ministre iranien des Sports Ahmad Donyamali, selon laquelle l'Iran ‌ne peut pas participer à la Coupe du monde co-organisée par les États-Unis, laisse planer une grande incertitude sur la 23ᵉ édition du Mondial, qui ... Lire la suite

  • Pep Guardiola préfère voir le verre à moitié plein
    Pep Guardiola préfère voir le verre à moitié plein
    information fournie par So Foot 12.03.2026 12:06 

    L’important, c’est d’y croire. Battu à plate couture par un Real Madrid des grands soirs lors du huitième de finale aller de Ligue des champions (3-0), Pep Guardiola préfère voir le verre à moitié plein pour Manchester City . « Évidemment, 3-0, c’est mieux que ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank