Wemby apprend aux Américains comment bien supporter leur équipe

Une tradition balkanique ou islandaise ?

Victor Wembanyama n’a visiblement pas oublié l’Euro 2016 et la puissance du clapping islandais. Dans la nuit de mardi à mercredi, son équipe des San Antonio Spurs a de nouveau battu l’« invincible » Oklahoma City Thunder (130-110). Si la superstar française n’a pas forcément brillé ce soir-là, il n’a pas manqué d’inaugurer ce qui pourrait devenir une nouvelle tradition dans le Texas : le clapping . En fin de rencontre, Wemby et ses coéquipiers se sont regroupés au milieu du parquet pour lancer ce premier moment de communion officiel de la saison, après une énorme victoire face au champion en titre. Si les Vikings du Minnesota se le sont déjà approprié en football américain, les Spurs pourraient être les véritables propriétaires de cette tradition en NBA.…

SF pour SOFOOT.com