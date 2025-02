Welcome back, Nabil Bentaleb

Autorisé à retrouver les terrains près d’un an après son malaise cardiaque, Nabil Bentaleb a enfin pu renouer avec sa vie de joueur. Il fallait donc marquer le coup.

Le 18 juin 2024, Nabil Bentaleb a vu sa vie prendre une longue pause. La faute à un cœur fragile, maltraité par des années d’efforts et qui a décidé de lâcher à la suite d’un malaise. La suite aura été une course contre la montre, avec intervention chirurgicale, pose d’un défibrillateur, beaucoup de patience, et un retour sur les terrains validé ce jeudi par la FFF. Car oui, au-delà de la prouesse médicale, la survie de Bentaleb a aussi été conditionnée par un mental impressionnant. Celui d’un footballeur de 30 ans, qui a refusé de voir la fatalité mettre un terme soudain à une carrière aussi riche.

Les conseils de Christian Eriksen

La centaine de matchs éparpillée entre Premier League, Bundesliga, Ligue 1 et sélection algérienne ne pouvait effectivement pas se briser net. Non, Nabil Bentaleb a su s’accrocher et surtout croire en ce destin à jamais lié au football. Un soulagement pour les fans de ballon et accessoirement de beau jeu, ravis de voir à nouveau les grands compas du Nordiste tripoter le cuir.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com