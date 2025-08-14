 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wayne Rooney répond aux critiques de Tom Brady
information fournie par So Foot 14/08/2025 à 11:38

Wayne Rooney répond aux critiques de Tom Brady

Wayne Rooney répond aux critiques de Tom Brady

Une réponse à la Thomas Shelby.

Après la célèbre série Peaky Blinders , un autre feuilleton produit à Birmingham a fait parler de lui ces dernières semaines. Il s’agit de la série Built in Birmingham : Brady and the Blues. En cinq épisodes, elle raconte l’émergence du nouvel actionnaire minoritaire Tom Brady , ancienne légende du football américain, à la tête de Birmingham City. …

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
