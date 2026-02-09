Watford tient son nouvel entraîneur en la personne d’Edward Still

Vers un nouveau Still de jeu ? Watford , pensionnaire de deuxième division anglaise, a annoncé la prise de fonctions d’Edward Still à la tête de l’équipe première. Il n’est autre que le frère de Will, qui a notamment dirigé le Stade de Reims, le RC Lens (où Edward a été son adjoint) ou encore Southampton. Le Belge s’est engagé avec le club anglais pour deux ans et demi après un passage délicat à Anderlecht, où il a été adjoint puis intérimaire.

A warm welcome to Ed Still, Watford FC’s new Head Coach 🐝 pic.twitter.com/DtnsGtgQSe…

SW pour SOFOOT.com