 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Watford tient son nouvel entraîneur en la personne d’Edward Still
information fournie par So Foot 09/02/2026 à 19:02

Watford tient son nouvel entraîneur en la personne d’Edward Still

Watford tient son nouvel entraîneur en la personne d’Edward Still

Vers un nouveau Still de jeu ? Watford , pensionnaire de deuxième division anglaise, a annoncé la prise de fonctions d’Edward Still à la tête de l’équipe première. Il n’est autre que le frère de Will, qui a notamment dirigé le Stade de Reims, le RC Lens (où Edward a été son adjoint) ou encore Southampton. Le Belge s’est engagé avec le club anglais pour deux ans et demi après un passage délicat à Anderlecht, où il a été adjoint puis intérimaire.

A warm welcome to Ed Still, Watford FC’s new Head Coach 🐝 pic.twitter.com/DtnsGtgQSe…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Plus d'un million de personnes devant PSG-OM
    Plus d'un million de personnes devant PSG-OM
    information fournie par So Foot 09.02.2026 21:04 

    C’est grâce à Booba ? Le bonheur des Parisiens et le malheur des Marseillais font le bonheur de Ligue 1 + . La victoire du PSG au parc des Princes (5-0) a drainé plus d’un million de personnes devant la télé , indique Médiamétrie. La chaîne de la LFP a rassemblé ... Lire la suite

  • Les Français Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron lors des Jeux olympiques d'hiver 2026 à Milan, le 6 février 2026 ( AFP / WANG Zhao )
    JO: Cizeron et Fournier Beaudry attendus sur la glace
    information fournie par AFP 09.02.2026 19:40 

    Quatre ans après l'or décroché à Pékin, Guillaume Cizeron se lance à l'assaut d'un nouveau titre olympique en danse sur glace, avec une nouvelle partenaire, Laurence Fournier Beaudry, lundi aux JO de Milan Cortina. En attendant, Clément Noël associé à Nils Allègre ... Lire la suite

  • Un maintien obtenu grâce à un forfait : une stratégie qui fait polémique aux Maldives
    Un maintien obtenu grâce à un forfait : une stratégie qui fait polémique aux Maldives
    information fournie par So Foot 09.02.2026 19:15 

    Aux Maldives, le maintien s’est joué sans coup d’envoi… Selon le Guardian , le club de Green Streets a assuré son maintien en première division maldivienne mais la méthode interroge. Lors de l’ultime journée de la Dhivehi League, la situation était la suivante ... Lire la suite

  • Cristiano Ronaldo ne boude plus Al-Nassr
    Cristiano Ronaldo ne boude plus Al-Nassr
    information fournie par So Foot 09.02.2026 19:10 

    Fin du caprice. Absent depuis plusieurs matchs, Cristiano Ronaldo termine sa grève contre son club Al Nassr . Le Portugais a retrouvé le chemin de l’entraînement ces derniers jours, et selon A Bola , il est attendu ce samedi en championnat face à Al-Fateh. Pour ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank