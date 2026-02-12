Wasquehal ne tient plus qu’à un fil électoral

Dans le Nord, on sait encaisser les hivers rudes et le vent qui glace les os. Mais à Wasquehal, celui-ci a bien failli être fatal. Plombé par une dette abyssale estimée à plusieurs centaines de milliers d’euros et surveillé comme le lait sur le feu par la DNCG, le club est désormais suspendu à une échéance électorale imminente.

Dans cette ville de 20 000 âmes de la banlieue lilloise, le football est censé être le pouls de la cité, ce tissu social qui lie les quartiers. Mais aujourd’hui, cette pulsation est au ralenti. Au complexe Lucien-Montagne, les murs suintent encore la gloire d’un passé pas si lointain, mais qu’on peine déjà à imaginer. C’était le tournant du millénaire, entre 1997 et 2003. Les souvenirs de l’époque où Wasquehal tutoyait le ciel en Ligue 2, ferraillant avec Saint-Étienne ou le LOSC, ou affrontait le PSG en 32 es de finale de Coupe de France se sont effrités. Aujourd’hui, le Jaune et Noir a terni, s’affichant à la 13 e du groupe B de National 2. Bien avant cet hiver 2025, Wasquehal vivait déjà sur la corde raide avec la DNCG. Mais le réveil brutal a fini par sonner le 6 décembre 2025 avec la démission sèche du président Romain Petit.

Pour tenter d’éviter le naufrage immédiat, c’est une figure connue, Éric Decoudun, qui a été rappelée en urgence. Celui-ci avait déjà mené la barque nordiste entre 2019 et 2022. Un choix qui ne doit rien au hasard selon l’opposition municipale, qui décrit le chef d’entreprise comme « le bras droit de la maire » Stéphanie Ducret (divers droite), un exécutant fidèle chargé de piloter le projet jusqu’aux élections municipales le mois prochain (15 et 22 mars). Son diagnostic est pourtant sans appel : « Le club est en soins intensifs » . La situation est telle que le stade voit désormais défiler de nouveaux visiteurs : les huissiers de justice. Une valse triste qui confirme l’ampleur des impayés, alors qu’Éric Decoudun dénonçait publiquement des « montages financiers abracadabrantesques » hérités de la gestion précédente.…

Tous propos recueillis par JC.

Par Jérémy Cassarino, à Wasquehal pour SOFOOT.com