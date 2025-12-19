 Aller au contenu principal
Washington frappe des cibles de l'EI en Syrie, selon NYT
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 23:19

L'armée américaine a lancé vendredi des frappes aériennes contre plusieurs cibles de l'État islamique en Syrie, rapporte le New York Times, citant un responsable américain s'exprimant sous le sceau de l'anonymat.

Ces frappes interviennent après que le président Donald Trump a promis de riposter à une attaque commise le week-end dernier en Syrie par un membre présumé de l'État islamique contre des militaieres Américains.

Deux soldats de l'armée américaine et un interprète civil ont été tués samedi dernier dans la ville syrienne de Palmyre par un assaillant qui a pris pour cible un convoi de forces américaines et syriennes avant d'être abattu, selon l'armée américaine. Trois autres soldats américains ont également été blessés lors de l'attaque.

Une coalition conduite par les États-Unis a mené ces derniers mois des frappes aériennes et des opérations terrestres en Syrie visant des suspects de l'État islamique, souvent avec la participation des forces de sécurité syriennes.

(Costas Pitas; version française Nicolas Delame)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
Syrie
