Robotique: Exotec inaugure son nouveau siège près de Lille

Lille, le 6 septembre 2025. ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Exotec, fleuron français de solutions robotiques pour les entrepôts, inaugure mardi son nouveau siège près de Lille, qui regroupe désormais quelque 700 salariés dans les domaines de la conception, de la production et des fonctions support pour ses clients mondiaux.

Baptisé l'Imaginarium et installé à Wasquehal dans les bâtiments, loués, d'un ancien complexe de bureaux, le nouveau siège mondial d'Exotec permet à l'entreprise de regrouper des salariés auparavant éparpillés sur sept sites différents dans la métropole lilloise.

Cette dispersion géographique "freinait notre croissance", a justifié lors d'une conférence de presse Romain Moulin, cofondateur et directeur général de la société. "Il était essentiel d'avoir tout en un seul lieu" pour faciliter les échanges et donc l'innovation, a complété Renaud Heitz, l'autre cofondateur et directeur des technologies (CTO) d'Exotec.

Seule licorne française - société non cotée en Bourse et valorisée plus d'un milliard de dollars - dans le secteur de la robotique, Exotec développe, produit et commercialise ses "Skypods", des robots manutentionnaires autonomes capables de chercher des produits dans des racks jusqu'à 14m de haut, ainsi que des solutions associées.

L'intensification de la robotique dans le secteur de la logistique est liée à l'explosion du e-commerce, l'exigence de vitesse des clients, les limites foncières incitant à construire davantage des entrepôts en hauteur et la difficulté de recruter de la main-d'oeuvre dans la manutention.

Fondé en 2015, Exotec déploie aujourd'hui ses solutions dans plus de 200 sites logistiques du monde entier, et compte parmi ses clients de grands groupes comme Carrefour, Decathlon, Gap, Uniqlo, Pepsi ou encore Renault.

Exotec compte désormais quelque 1.200 salariés dans le monde, disposant également de bureaux à Atlanta (sud des Etats-Unis), Munich (sud de l'Allemagne) ou encore Tokyo.

La société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 340 millions d'euros en 2025 et a vendu quelque 14.000 Skypods depuis son lancement, a précisé mardi M. Heitz. La deuxième génération de ce robot a été lancée l'an dernier.