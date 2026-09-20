Washington craint "une escalade" au Moyen-Orient après une attaque des Houthis sur Ryad

L'aéroport King Khalid de Ryad, Arabie Saoudite, le 19 septembre 2026 ( AFP / - )

Les Etats-Unis disent redouter une "escalade rapide" des hostilités au Moyen-Orient après les attaques des Houthis du Yémen contre l'Arabie saoudite, dont la capitale a été visée pour la première fois depuis des mois par ces combattants pro-iraniens.

Donald Trump, qui devait passer tout le week-end dans la résidence présidentielle champêtre de Camp David dans le Maryland (est), est rentré à Washington samedi soir.

La Maison Blanche, pour l'instant restée à l'écart du conflit yéménite, n'a donné aucune explication.

Mais ce retour anticipé survient alors qu'un nouveau seuil a été franchi dans les hostilités entre l'Arabie saoudite et les Houthis, qui contrôlent une grande partie du Yémen voisin et combattent les forces gouvernementales, soutenues par une coalition menée par Ryad.

Dimanche, Donald Trump a répété être en contact avec les Houthis, selon Fox News. Il a déclaré que "ceux-ci avaient accepté de ne pas combattre les Etats-Unis", a rapporté à l'antenne le journaliste qui s'est entretenu avec lui.

Flambée du pétrole

De fortes explosions ont retenti dans la capitale saoudienne à deux reprises samedi, où l'AFP a vu un réservoir de carburant portant le logo du géant pétrolier saoudien Aramco en feu près de l'aéroport.

"Ce conflit militaire a le potentiel de connaître une escalade rapide", a estimé le département d'Etat américain sur X.

Washington a ensuite annoncé restreindre les déplacements des fonctionnaires américains vers deux villes saoudiennes, Taëf où se situe une base aérienne, et Yanbu, ville portuaire sur la mer Rouge ciblée samedi par les Houthis.

Alors que la trêve de 2022 a volé en éclats en juillet, l'offensive éclair des Houthis ces dernières semaines au Yémen a fait des centaines de morts et, selon l'ONU, plus de 110.000 déplacés.

Ils contrôlent désormais tout le littoral bordant la mer Rouge, renforçant leur emprise sur le stratégique détroit de Bab el-Mandeb, qui relie l'Asie à l'Europe via le canal de Suez.

Ces combats et les hostilités qui ont suivi avec le royaume voisin ont déjà perturbé le trafic maritime et les exportations de l'Arabie saoudite, premier fournisseur d'or noir de la planète.

Par ricochet, le baril de pétrole s'est installé au-dessus des 100 dollars, faisant bondir les tarifs à la pompe pour les consommateurs du monde entier, y compris aux Etats-Unis où approchent les élections de mi-mandat.

"Mes fenêtres ont tremblé"

Samedi soir, la coalition dirigée par l'Arabie saoudite a confirmé sur X qu'un missile avait été tiré la nuit précédente par les Houthis en direction de Ryad, tout en assurant qu'il avait été détruit.

Selon elle, ces combattants ont également tenté de cibler "des civils" dans plusieurs villes de l'ouest du royaume dont Yanbu, d'où Ryad exporte du pétrole. Des attaques "déjouées", de même source.

Les Houthis ont, de leur côté, revendiqué deux attaques avec des missiles et des drones, l'une visant "des sites sensibles à Ryad" et l'autre "des installations d'Aramco à Yanbu".

L'attaque contre Ryad n'était pas mentionnée dimanche à la une de plusieurs grands titres de la presse saoudienne.

Elle "marque une dangereuse escalade, les Houthis menant désormais des frappes à proximité immédiate d'infrastructures civiles majeures, dans l'une des zones les plus densément peuplées du royaume", a commenté pour l'AFP Andreas Krieg, du King's College de Londres. "Un seuil psychologique important a été franchi".

Le mouvement pro-iranien avait jusqu'ici majoritairement ciblé des installations pétrolières et des bases militaires dans le sud ou sur la côte donnant sur la mer Rouge. Et la capitale n'avait pas été menacée depuis la reprise en juillet des hostilités.

Ryad avait en revanche été frappée au plus fort de la guerre régionale déclenchée fin février par des frappes américano-israéliennes sur l'Iran, qui avait riposté en lançant des attaques contre les pays du Golfe, alliés des Etats-Unis.

"J'ai entendu l'alerte, puis mes fenêtres ont tremblé", a témoigné un habitant de 27 ans du nord de la capitale, qui n'a pas souhaité donner son nom.

Plus tôt dans la semaine, les Houthis ont aussi été accusés par Ryad d'avoir ciblé La Mecque, ville sainte de l'islam. Le mouvement pro-iranien a démenti.

En riposte, l'Arabie saoudite bombarde quotidiennement les zones contrôlées par les combattants au Yémen, sans toutefois parvenir pour l'heure à les faire reculer. Ils ont encore mené 28 frappes ces dernières 24 heures, selon les Houthis.

Sous pression, le royaume, qui cherche à contenir le menace houthie sans pour autant se laisser entraîner dans une guerre ouverte, multiplie les contacts diplomatiques.