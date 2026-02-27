 Aller au contenu principal
Washington autorise son personnel diplomatique non essentiel à quitter Israël
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 14:36

Les Etats-Unis autorisent leur personnel non essentiel et leurs familles à quitter Israël pour des raisons de sécurité, a annoncé vendredi l'ambassade américaine à Jérusalem, alors que Washington laisse planer la menace d'une intervention militaire contre l'Iran.

L'ambassade n'a pas précisé la nature des risques justifiant ces "départs autorisés". Une partie du personnel de l'ambassade des Etats-Unis au Liban a pour sa part reçu cette semaine l'ordre de partir.

Le New York Times a rapporté que Mike Huckabee, ambassadeur des Etats-Unis en Israël, avait invité dans un courriel les membres du personnel diplomatique désireux de quitter le pays à "le faire AUJOURD'HUI".

"Il est inutile de paniquer", a écrit Mike Huckabee selon le New York Times. "Mais pour ceux qui souhaitent partir, il est important de programmer son départ plus tôt que plus tard."

L'ambassade a refusé de commenter cet article du NYT.

Parallèlement aux négociations engagées sur le programme nucléaire iranien, les Etats-Unis ont massé un imposant dispositif militaire au Moyen-Orient, leur président Donald Trump n'écartant pas la possibilité d'une intervention militaire en l'absence d'accord. Téhéran a menacé de riposter en cas d'attaque américaine.

(Tala Ramadan et Rami Ayyub, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)

