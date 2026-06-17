Warsh met en place des groupes de travail chargés d'examiner les principaux volets des opérations de politique monétaire de la Fed

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Le nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a annoncé mercredi la mise en place de cinq groupes de travail chargés d'examiner la manière dont la banque centrale mène ses activités dans des domaines stratégiques clés, notamment son bilan, sa communication, ses sources de données, la productivité et l'emploi, ainsi que son cadre de lutte contre l'inflation.

M. Warsh a fait cette annonce lors de sa conférence de presse d'investiture, à l'issue de sa première réunion de politique monétaire en tant que dirigeant de la Fed.