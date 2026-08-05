Inde: la banque centrale maintient ses taux inchangés

( AFP / TAUSEEF MUSTAFA )

La banque centrale indienne (RBI) a laissé mercredi son taux directeur inchangé, le temps d'évaluer si la volatilité des prix du pétrole liée à la reprise des hostilités entre les États-Unis et l'Iran alimentera l'inflation.

Le taux d'intérêt de base pour les prêts aux banques commerciales reste à 5,25%, a décidé la RBI à l'unanimité des six membres de la commission chargée de fixer sa politique monétaire.

De l'Indonésie au Sri Lanka, les banques centrales des pays voisins ont relevé leurs taux d'intérêt afin de limiter la hausse des prix et de soutenir leurs monnaies depuis le début de la guerre au Moyen-Orient en février.

Les hausses limitées et progressives des prix des carburants décidées par le gouvernement indien ont jusqu'à présent relativement épargné la population des répercussions économiques du conflit, mais cette situation pourrait ne pas durer.

La hausse des prix de détail a atteint 4,4 % en juin, franchissant pour la première fois depuis 17 mois l'objectif de moyen terme de 4% fixé par la banque centrale, tout en restant dans sa fourchette de tolérance de 2% à 6%.

La croissance économique reste soutenue par une "demande intérieure résiliente" et l’inflation n’est pas encore généralisée, a déclaré le gouverneur de la RBI, Sanjay Malhotra.

"Le comité de politique monétaire a souligné que même si l’inflation globale devrait augmenter, cela est principalement dû aux pressions du côté de l’offre liées à l’alimentation et au carburant. Elle ne se généralise pas", a-t-il souligné dans une allocution télévisée depuis Bombay, la capitale financière.

"Il est nécessaire d’y voir plus clair, en particulier concernant l’inflation, sa trajectoire et sa composition, avant de prendre toute décision de politique monétaire".

La banque centrale doit également composer avec les pressions pesant sur la roupie indienne, qui avait atteint un niveau historiquement bas avant sa réunion de politique monétaire de juin.

Au lieu de relever ses taux, elle avait annoncé des mesures destinées à accroître les rentrées de dollars, notamment un dispositif de dépôts réservé aux Indiens non-résidents.

Selon des données publiées par la banque centrale le 1er août, elles ont permis d'attirer plus de 40 milliards de dollars depuis juin, renforçant les réserves de change de la RBI.

Si cela a contribué à enrayer la chute de la roupie, la devise indienne reste fragile.

L'Inde est fortement dépendante des importations d'énergie et ses approvisionnements en carburant ont été durement touchés depuis le début de la guerre.