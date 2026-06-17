Warsh, de la Fed : « Rien à vous dire » lorsqu'on lui a demandé s'il avait parlé avec Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a refusé mercredi de préciser s'il s'était entretenu avec le président Donald Trump depuis sa prise de fonction à la tête de la banque centrale à la fin du mois dernier, mais a indiqué avoir rencontré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent.

« En ce qui concerne le président, je n’ai rien à vous dire », a déclaré Kevin Warsh lors de sa première conférence de presse depuis son entrée en fonction. « Quant au secrétaire au Trésor, il a publié des photos de notre petit-déjeuner, donc… Je ne pense pas pouvoir nier que la longue tradition de la banque centrale veut que le président de la Fed et le secrétaire au Trésor se rencontrent chaque semaine. Je crois que nous en avons déjà eu trois jusqu’à présent. Je crois qu’il est à l’étranger cette semaine, ce sera donc une exception à la règle. »