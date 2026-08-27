Warsh, de la Fed, doit déterminer si l'inflation constitue ou non un problème

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* Les dernières données sur l'inflation renforcent les anticipations des investisseurs quant à une hausse des taux de la Fed le mois prochain

* La Fed a maintenu ses taux inchangés le mois dernier; trois membres du comité de politique monétaire ont exprimé leur désaccord en faveur d'une hausse

* L'inflation dépasse l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale depuis 65 mois consécutifs

par Howard Schneider et Ann Saphir

Aux États-Unis, les prixdes voitures ont augmenté à un rythme annualisé d’environ 5 % en juillet, les coûts du logement et des services publics ont progressé de plus de 3,5 % , et les prix des biens de loisirs ont grimpé à un rythme à deux chiffres, tandis que les ménages ont dû faire face à une hausse de 3,7 % du coût de la vie, soit près du double de ce que la Réserve fédérale avait promis. La banque centrale américaine n’a pas atteint son objectif d’inflation depuis 65 mois d’affilée, depuis le moment où les prix ont commencé à grimper pour atteindre leur plus haut niveau en 40 ans en 2021, pendant la pandémie de COVID-19, en passant par un quasi-retour à l’objectif en 2024, puis par une nouvelle flambée des prix après la réélection du président Donald Trump . Peu de progrès ont été enregistrés au cours de la dernière année et demie. Dans un discours très attendu vendredi, lors du symposium annuel de recherche de la Fed de Kansas City à Jackson Hole, dans le Wyoming, le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, est sous pression pour aborder une question centrale: l’inflation actuelle est-elle un problème ou non, et que faut-il faire pour y remédier? Les analystes et les investisseurs considèrent cet événement comme un premier test de sa volonté de s’adapter à un monde de plus en plus inquiet face à ses projets. Après une première période durant laquelle Warsh a réitéré ses engagements à atteindre l’objectif d’inflation de la Fed sans préciser comment — tout en mettant plutôt l’accent sur des enjeux à plus long terme actuellement à l’étude par plusieurs groupes de travail de la Fed —, des voix s’élèvent pour réclamer un changement d’orientation. Ses déclarations ont été si vagues que "les gens s’inquiètent pour l’indépendance" et se demandent si Warsh hésite à évoquer d’éventuelles hausses de taux pour éviter de contrarier Trump, ou de compromettre les efforts du secrétaire au Trésor Scott Bessent visant à faire baisser d’une manière ou d’une autre les coûts d’emprunt, a déclaré Gregory Daco, économiste en chef chez EY-Parthenon.

"Il faut redoubler de prudence dans sa communication pour ne pas laisser entendre la possibilité d’une coordination et d’une collaboration accrues, éventuellement, avec le Trésor; pour ne pas donner l’impression d’être influencé par le président afin de baisser les taux… Tout cela donne une mauvaise image à tout nouveau président de la Fed", a déclaré Daco.

TEST DE CRÉDIBILITÉ Comme pour tous les discours très médiatisés prononcés par le dirigeant de la banque centrale américaine, Warsh doit trouver le juste équilibre. S’il en dit trop, il risque de susciter des attentes difficiles, voire gênantes, à revendre; s’il en dit trop peu, il risque de perdre sa crédibilité et de céder de l’influence à d’autres membres de la Fed qui avancent des arguments plus détaillés. Dans les deux cas, les marchés pourraient réagir de manière défavorable. Le discours de Jackson Hole sera sa première intervention majeure en dehors des conférences de presse qu’il a tenues après les réunions de politique monétaire de la Fed en juin et juillet.

Dans ces deux cas, ses commentaires se sont écartés du genre de discours détaillés sur l’économie et les évolutions possibles des taux qui sont devenus la norme à la Fed. Si Warsh a fait valoir, et beaucoup d’autres partagent cet avis, qu’il y a de bonnes raisons d’en dire moins que d’habitude sur la politique monétaire, compte tenu du niveau d’incertitude entourant les perspectives économiques, on a également le sentiment qu’il a poussé trop loin l’interdiction qu’il s’est lui-même imposée concernant les "indications prospectives". L’inflation reste tenace, et les données de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle pour le mois de juillet pourraient renforcer le sentiment que, même si les prix sont susceptibles de baisser d’eux-mêmes, cela se fera à un rythme trop lent pour que la Fed reste les bras croisés. Après la publication de ces données mercredi, les investisseurs ont légèrement renforcé leurs paris sur une hausse des taux par la Fed dès la réunion des 15 et 16 septembre, et sur une hausse certaine d’ici la fin de l’année 2026. Lors de la réunion des 28 et 29 juillet, trois responsables ont exprimé leur désaccord avec la décision de maintenir le taux directeur dans la fourchette actuelle de 3,50 % à 3,75 %, se prononçant en faveur d’une hausse. Le compte-rendu de cette réunion a révélé un sentiment général en faveur d’une hausse, et plusieurs responsables ont clairement indiqué que leur patience avait des limites.

Les responsables de la Fed craignent que leur propre crédibilité, considérée comme un atout essentiel de la banque centrale dans la lutte contre l’inflation, ne soit compromise s’ils ne concrétisent pas leurs promesses d’atteindre l’objectif de 2 % par des hausses de taux — ou du moins par la perspective de telles hausses — si les données sur l’inflation ne commencent pas à se ressaisir dans un délai raisonnable.

COMPLICATIONS LIÉES AU TRÉSOR

Les récentes mesures prises par Bessent pour plafonner la hausse des rendements des obligations du Trésor américain à long terme ont, quant à elles, rendu la situation encore plus compliquée pour Warsh, dont la volonté affichée de laisser les investisseurs obligataires fixer les prix sans "intervention" du gouvernement semblait compromise par le virage soudain du secrétaire au Trésor vers un activisme de marché. Après une hausse régulière ces derniers temps des taux exigés par les investisseurs internationaux pour prêter de l’argent aux États-Unis afin de financer des déficits budgétaires avoisinant les 6 % du produit intérieur brut — un niveau élevé en dehors des périodes où les gouvernements augmentent leurs dépenses pour lutter contre une récession —, Bessent a annoncé de manière inattendue la semaine dernière que le Trésor allait renforcer un programme de rachat de dette déjà annoncé. "Warsh avait beaucoup insisté sur son souhait d’entendre ce que les marchés avaient à dire. Eh bien, les marchés se sont exprimés et Bessent a mis fin à tout cela", a écrit Steven Blitz, économiste en chef pour les États-Unis chez TS Lombard, avant la conférence de Jackson Hole. "Tout cela concerne la normalisation des rendements dans un contexte de dette fédérale trop élevée, de croissance réelle insuffisante par rapport à l’effort fourni et du besoin de capitaux étrangers", les dépenses fédérales contribuant à maintenir l’inflation à un niveau élevé mais hors de la sphère d’influence de la Fed, a écrit Blitz. Il ne restera plus qu’un seul rapport sur l’emploi et la publication des chiffres de l’inflation du mois d’août avant la réunion de la Fed le mois prochain.

Pour les décideurs politiques qui craignent que le dépassement de l’objectif d’inflation par la banque centrale ne dure depuis si longtemps qu’il risque d’ébranler la confiance du public, le temps presse. "Si les signes d’une progression durable de l’inflation ne se concrétisent pas, je pense qu’il sera approprié de resserrer la politique monétaire prochainement afin de garantir la stabilité des prix dans un délai raisonnable", a déclaré mercredi la présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, précisant qu’un nouveau maintien des taux nécessiterait "des preuves continues que l’inflation est bel et bien en train de baisser." "Les données d'aujourd’hui ne satisfont pas à ce critère", a déclaré Karim Basta, économiste en chef chez III Capital Management, un constat vers lequel les responsables de la Fed pourraient commencer à se rallier, avec ou sans le soutien de Warsh.