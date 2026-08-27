Taïwan : feu vert du parlement à un budget de 7,6 milliards de dollars pour des drones militaires

Deux drones taïwanais participent à un exercice militaire le 8 août 2026, à Kaohsiung, dans le sud de Taïwan ( AFP / I-Hwa Cheng )

Les députés taïwanais ont approuvé jeudi un budget de 7,6 milliards de dollars destiné à la fabrication locale de drones, Taipei cherchant à renforcer ses défenses face à une éventuelle attaque chinoise.

Une proposition de dépenses soutenue par les partis d'opposition a été adoptée par le Yuan législatif (parlement) après le rejet d'un plan présenté par le gouvernement.

Le gouvernement du président Lai Ching-te souhaitait allouer jusqu'à 6,6 milliards de dollars (5,6 milliards d'euros) dans une enveloppe budgétaire spécifique consacrée à des appareils sans pilote fabriqués à Taïwan, notamment des drones de surveillance côtière, d'attaque et de surface.

Ces dépenses auraient été étalées sur plus de cinq ans et supervisées par le ministère de la Défense.

Le Kuomintang et le Parti populaire taïwanais, les deux partis d'opposition qui détiennent la majorité des sièges au parlement, ont préféré soutenir la proposition prévoyant une enveloppe de 7,6 milliards de dollars (6,5 milliards d'euros) sur six ans, intégrée au budget annuel.

Interrogé par les journalistes sur son intention d'approuver ou non le projet de loi de l'opposition, le Premier ministre Cho Jung-tai a déclaré que sa priorité était la sécurité nationale.

"Ce qui m'importe, c'est de savoir si la législation répond aux besoins de la nation, si elle s'inscrit dans le cadre de notre stratégie de défense nationale et si elle répond aux différentes exigences liées au développement de notre industrie de drones et de véhicules sans pilote", a déclaré M. Cho.

"Nous examinerons attentivement ces points en fonction des besoins du pays et de la sécurité nationale", a-t-il poursuivi.

La porte-parole du gouvernement, Michelle Lee, a déclaré par la suite que, bien que la proposition du gouvernement n'ait pas été retenue, celui-ci "mettra tout en oeuvre pour obtenir le financement nécessaire dès que possible" en vue de l'acquisition des drones.

"La sécurité nationale ne tolère aucun retard", a-t-elle souligné.

Budget de défense record pour 2027

"Alors que nous favorisons le développement de l'industrie des drones, nous devons véritablement encourager la localisation et la production nationale", a déclaré avant le vote Hsu Chiao-hsin, députée du Kuomintang.

"Nous devons soutenir les fabricants réputés capables de fournir des chaînes d'approvisionnement exemptes de technologies chinoises, de garantir un certain niveau de cybersécurité et de maintenir une croissance stable", a-t-elle ajouté.

Taïwan "doit de toute urgence renforcer ses capacités en matière de drones et de lutte antidrones" pour répondre aux tactiques de zone grise - ces actions coercitives qui ne constituent pas un acte de guerre - ainsi qu'à d'éventuelles menaces militaires, a déclaré mercredi la vice-présidente de l'île, Hsiao Bi-khim à l’Agence centrale de presse de Taïwan (CNA).

La Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces, qu'elle souhaite "réunifier" avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Elle plaide pour une prise de contrôle pacifique mais n'exclut pas le recours à la force et accroît sa pression militaire sur l'île.

Taïwan reste fortement dépendante des ventes d'armes américaines pour dissuader la Chine et subit des pressions de la part de Washington pour qu'elle consacre davantage de moyens à sa propre sécurité.

Le Yuan législatif a approuvé à la mi-août le budget du gouvernement pour 2026 avec un retard record de près de huit mois.

Le budget total de la défense taïwanaise pour 2027 - incluant à la fois le budget annuel et le budget spécial atteindra 1.122,5 milliards de dollars taïwanais (plus de 30 milliards d'euros), soit plus de 3% du PIB, un record.