Warsh adopte une approche minimaliste de la Fed dans un monde complexe et avide d'informations

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* La Fed a maintenu ses taux inchangés, entre 3,5 % et 3,75 %, lors de la première réunion à laquelle a participé Warsh

* Les commentaires de Warsh, ainsi que les projections du comité, semblaient pencher en faveur de hausses

* Selon les analystes, le manque de précisions dans les déclarations de Warsh risquait d'amplifier les fluctuations du marché

par Howard Schneider

Le président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, a rapidement imposé son style cette semaine lors de sa première réunion de politique monétaire, qui a marqué un retour à une politique monétaire épurée, à l’image de celle des années 1990, avant que les crises de ce siècle ne placent la Fed au cœur de la gestion économique et ne transforment son dirigeant en « consolateur en chef » tant pour Wall Street que pour l’économie réelle.

La question est désormais de savoir si le rôle réduit qu’il souhaite voir attribué à la Fed – et, en réalité, à lui-même – est compatible avec un monde devenu plus complexe, un environnement informationnel plus intense et polarisé, et des marchés désormais habitués à un flux constant de commentaires émanant des principaux décideurs politiques.

Que ce fût son intention ou non, l’accent mis par Warsh sur l’inflation lors de la conférence de presse de mercredi, sans aucun commentaire plus nuancé sur ce qui pourrait justifier une hausse des taux, a conduit les investisseurs à conclure qu’une hausse était imminente et à commencer à faire grimper les rendements obligataires.

La réaction du marché « a été considérablement amplifiée par la conférence de presse de M. Warsh, qui a combiné une insistance belliciste, quasi-exclusive sur la nécessité d’assurer la stabilité des prix avec une absence totale de toute discussion nuancée sur la stratégie de la Fed ou sa fonction de réaction », a écrit Krishna Guha, ancien haut responsable de la communication à la Fed de New York et aujourd’hui vice-président et responsable de l’économie et de la stratégie des banques centrales chez Evercore ISI. « La discussion sur la fonction de réaction et la stratégie … favorise une gestion plus efficace de la banque centrale », un principe fondamental de la pratique actuelle des banques centrales.

Lors de la première réunion de Warsh à la Fed, celle-ci a maintenu ses taux inchangés dans la fourchette de 3,50 % à 3,75 %, où ils se situaient depuis décembre, en l’annonçant dans un communiqué de politique monétaire laconique rappelant ceux rédigés dans les années 1990 par le président de l’époque, Alan Greenspan, réputé pour sa réticence à dévoiler sa réflexion au public. Depuis lors, la stratégie de communication a évolué pour que le président de la Fed passe moins de temps dans l’ombre, et l’un des outils de communication actuels, le « dot plot » (graphique en points) des projections de taux, a montré mercredi ce dont Warsh ne souhaitait pas parler: les décideurs politiques s’accordant largement sur la nécessité probable de hausses de taux cette année.

DE NOUVELLES QUESTIONS SE POSENT

Des déclarations laconiques ne sont pas nécessairement synonymes de clarté, et certains changements ont soulevé autant de questions qu’ils n’ont apporté de réponses concernant la nouvelle ère de la Fed.

Au lieu de la simple affirmation factuelle selon laquelle « l’inflation est élevée », utilisée sous l’ancien président Jerome Powell, par exemple, la première déclaration de Warsh était conditionnelle, indiquant que l’inflation était élevée « par rapport à l’objectif de 2 % du Comité ». Cette formulation pourrait signifier que l’inflation n’est pas considérée comme excessive en termes absolus. Tout en réaffirmant l’objectif de 2 %, Warsh a également déclaré que les décimales n’avaient pas d’importance, laissant entendre une certaine tolérance vis-à-vis d’une inflation se situant simplement à proximité de l’objectif de la Fed.

Au lieu de se contenter de décrire la croissance de l’emploi – faible en début d’année mais plus soutenue ces derniers temps –, la nouvelle déclaration opère un autre recours à la comparaison, en indiquant que les gains en matière d’emploi avaient « suivi le rythme de la population active ». Cette formulation semble contourner l’équilibre « curieux » que la Fed de Powell avait constaté alors qu’elle s’interrogeait sur la manière dont la répression de l’immigration menée par l’administration Trump avait modifié le nombre d’emplois nécessaires pour maintenir le taux de chômage stable. Warsh n’a pas approfondi cette question.

Concernant la croissance économique globale, le communiqué a mis en avant des aspects que Warsh considère comme importants pour l’avenir et actuellement en plein essor – la productivité et les investissements en capital – sans passer en revue la liste complète des composantes du produit intérieur brut, notamment: la consommation et le débat épineux sur les risques d’une croissance en « K » profitant aux plus riches; les exportations nettes et le débat épineux sur les droits de douane; ainsi que les dépenses publiques et le débat épineux sur la dette.

Une évaluation des risques relatifs pesant sur les objectifs de la Fed en matière d’inflation et d’emploi a été purement et simplement écartée au profit d’une déclaration finale et péremptoire: « Le comité garantira la stabilité des prix. »

« Cette déclaration était un cadeau » pour le nouveau président de la Fed, intégrant ses priorités, notamment l’accent mis sur l’inflation, dans un document approuvé par le Comité fédéral de l’open market (FOMC) à l’unanimité pour la première fois depuis un an, a déclaré Diane Swonk, économiste en chef et directrice générale chez KPMG US.

TENIR SES ENGAGEMENTS

La viabilité de ce nouveau style dépendra de facteurs tels que la réaction des marchés au fil du temps et, peut-être davantage encore, de l’évolution de la situation mondiale, les dirigeants de la Fed constatant souvent que les « principes fondamentaux » fermes perdent de leur poids en période de crise.

De même, M. Warsh a annoncé la création de cinq groupes de travail chargés de la réforme de la Fed, mais on peut se demander s’ils « seront les artisans d’un changement de régime ou simplement de nouvelles commissions destinées à ressasser de vieux débats », a écrit Michael Feroli, économiste en chef chez JPMorgan, soulignant que la réforme de la communication avait été discutée l’année dernière mais s’était soldée par une impasse malgré l’analyse approfondie de l’ancien président Ben Bernanke et le vif intérêt manifesté par M. Powell.

Après plus d’une décennie de vives critiques à l’encontre de la Fed, Warsh a sans doute dû donner suite d’une manière ou d’une autre à sa promesse de « faire bouger les choses ».

Ancien gouverneur sous Bernanke, il a quitté ses fonctions en 2011, en partie pour s’opposer à la poursuite des achats d’obligations par la Fed après la crise financière de 2007 à 2009. Trois de ses groupes de travail portent sur des questions – la communication, le bilan et le cadre de lutte contre l’inflation – qui ont radicalement évolué à la suite de cette profonde récession, de la croissance atone qui s’en est suivie et de la paralysie politique grandissante à Washington, qui a fait de la Fed, sans doute, l’acteur principal de la politique économique.

La pandémie de COVID-19 a encore élargi ce rôle, avec un plan de soutien à l’économie de plusieurs milliers de milliards de dollars, et le rôle central joué par Powell pour l’expliquer lors d’interventions médiatiques aux heures de grande écoute, destinées à rassurer les ménages inquiets et les marchés nerveux.

En suggérant que tout cela pourrait être revu à la baisse, Warsh ne se contente pas de combattre de vieux fantômes. Les deux autres groupes de travail, consacrés à la productivité et à l’utilisation de données alternatives en temps réel dans l’élaboration des politiques, portent sur des questions auxquelles de nombreux membres de la Fed sont confrontés, et les chercheurs ont indiqué qu’ils accueilleraient favorablement une réflexion en la matière.

« Il y a tellement de données qui circulent dans le monde, et les capacités de traitement sont telles, qu’il doit bien y avoir des enseignements à en tirer », a déclaré Paula Tkac, directrice de la recherche à la Fed d’Atlanta, lors d’une interview mi-mai, alors que Warsh s’apprêtait à prendre ses fonctions. Le défi lié aux nouvelles méthodes – un défi auquel les chercheurs de la Fed ont été confrontés pendant la pandémie, lorsque certains nouveaux ensembles de données prometteurs se sont révélés moins utiles au fil du temps – consiste à « comprendre comment elles s’intègrent aux autres mesures dont nous disposons depuis plus longtemps ».