Warren Zaïre-Emery revient sur son absence dans le onze du PSG en finale de C1
Didier Deschamps a reçu le message si la France va en finale. Malgré sa saison étincelante avec le Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery n’était pas présent dans le onze de départ de Luis Enrique pour la finale de la Ligue des champions remportée face à Arsenal.
« J’étais un peu frustré »
Dans un entretien à Téléfoot enregistré aux États-Unis où il se prépare à disputer sa première Coupe du monde, le Parisien est revenu sur la décision de son entraîneur : « Ce sont les choix du coach, c’est sa formule. On ne peut pas lui en vouloir. Il a gagné donc c’est comme ça. Sur le moment, j’étais un peu frustré, mais quand on voit l’équipe qui gagne, que tout se passe bien, on ne peut qu’être content . » …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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