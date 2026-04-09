Selon Achraf Hakimi, la CAN doit revenir au Maroc

Qui gagnera la CAN, épisode on ne sait plus combien : Hakimi milite pour que le CAN revienne au Maroc . À la suite de la victoire du Paris Saint-Germain face à Liverpool (2-0) lors du match aller de quarts de finale de Ligue des champions, le latéral marocain s’est exprimé à propos de la Coupe d’Afrique au micro de Movistar+.

« On évalue actuellement la situation et nous espérons qu’une décision sera prise dans l’intérêt du football et de l’Afrique. J’espère que nous pourrons gagner, car nous le méritons et parce qu’on ne peut pas quitter un terrain comme ça » , espère Hakimi, estimant que la victoire des Lions de l’Atlas doit être validée par le TAS, le Tribunal arbitral du sport.…

EA pour SOFOOT.com