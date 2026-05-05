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Warren Zaïre-Emery ambitieux pour le match retour
information fournie par So Foot 05/05/2026 à 19:26

Warren Zaïre-Emery ambitieux pour le match retour

Warren Zaïre-Emery ambitieux pour le match retour

Non la WZE n’est pas une nouvelle ligue de MMA mais l’intention y est. Présent en conférence de presse d’avant-match ce mardi soir, à la veille de la demi-finale retour entre le Bayern et le PSG, Warren Zaïre-Emery a été clair : les Parisiens n’ont pas l’intention de subir la loi des Bavarois à l’Allianz Arena .

« Imposer notre jeu »

« On va essayer d’imposer notre jeu, de presser comme d’habitude et de jouer dans leur camp. Cette équipe est faite pour attaquer et avoir le ballon , a d’abord indiqué l’international français de 20 ans. Face à une équipe comme le Bayern, il faut que les onze joueurs défendent ensemble. Et pour attaquer, c’est pareil. On sait ce qu’on doit faire. »

VM pour SOFOOT.com

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