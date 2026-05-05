Une légende d'Angers annonce sa retraite

Un secret de longévité qui ne lui permettra pas d’aller jusqu’à la quarantaine. Âgé de 39 balais, Pierrick Capelle a annoncé sa retraite en fin de saison ce mardi sur X : « C’est le moment de vous dire au revoir, c’est onze ans de ma vie que j’ai passés à vos côtés et je pars avec le sentiment du devoir accompli dans ma mission qui était de porter haut les couleurs du SCO. »

Deux finales de Coupe de France perdues

Toujours capitaine du Sco, le milieu de terrain a démarré sa carrière professionnelle en 2012 à Clermont et s’est engagé à Angers en 2015. La suite ? 322 matches, 24 buts et dix-huit passes décisives. Sans oublier une finale de Coupe de France en 2017, cinq ans après en avoir déjà perdue une première avec Quevilly.…

FC pour SOFOOT.com